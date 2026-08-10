Bel Powley, die Petunia Dursley gaat spelen in de nieuwe Harry Potter-serie, is het "sterk oneens" met de opvattingen van schrijfster J.K. Rowling over gender. Dat zegt de 34-jarige actrice in een interview met de Britse krant The Telegraph.

"Ik ben het sterk oneens met J.K. Rowlings opvattingen over gender", zegt Powley. Volgens de actrice verdienen transgender mensen "veiligheid, waardigheid, respect en volledige acceptatie". Tegelijkertijd benadrukt Powley dat haar kritiek op Rowling niets afdoet aan haar liefde voor Harry Potter. "Ik ben opgegroeid met de boeken. Ik behoor tot die eerste generatie lezers."

Rowling spreekt zich al jaren kritisch uit over bepaalde opvattingen rond genderidentiteit. Zo stelt de schrijfster dat biologisch geslacht niet kan worden veranderd. Haar uitspraken over transgenderkwesties hebben de afgelopen jaren tot veel kritiek en discussie geleid. Ook verschillende acteurs die betrokken zijn bij de Harry Potter-films hebben eerder al afstand genomen van haar standpunten.

Powley is in de nieuwe HBO-serie te zien als Petunia Dursley, de gemene tante van Harry Potter. De Britse actrice is onder meer bekend van The Morning Show, A Small Light en The Diary of a Teenage Girl.