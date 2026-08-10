LOMMEL (ANP) - Mattijs Manders heeft na twee jaar afscheid genomen van Lommel. Onder leiding van de Nederlandse directeur promoveerde de voetbalclub afgelopen seizoen naar het hoogste niveau in België.

"Ik ben trots op wat we samen bij Lommel SK hebben bereikt", vertelt Manders op de website van Lommel. "Voor mij voelt dit als het juiste moment om het stokje over te dragen en dichter bij huis een nieuwe uitdaging aan te gaan."

Manders was in het verleden directeur van ADO Den Haag, de Eredivisie CV, NAC Breda en het Franse ES Troyes.