Nederlandse turners na eerste dag WK op plek vijf, Japan leidt

ROTTERDAM (ANP) - Turners Casimir Schmidt, Elijah Faverus, Amine Abaidi, Loran de Munck en Jermain Grünberg bezetten na vier van de zes startgroepen (subdivisies) de vijfde plek in het landenklassement bij de WK in Rotterdam. Olympisch teamkampioen Japan gaat aan de leiding (254,529 punten), gevolgd door Europees kampioen Groot-Brittannië (251,460).

Er volgen op zondag nog twee subdivisies, waarna bekend wordt of de score van Nederland toereikend is voor een plek in de teamfinale (top acht). Onder meer China, Zwitserland, Italië en Duitsland komen nog in actie.

In de meerkamp heeft Elijah Faverus zicht op een plek in de meerkampfinale (top-24). Met 79,466 punten staat hij dertiende, Jermain Grünberg negentiende (78,432). Olympisch kampioen Shinnosuke Oka uit Japan voert het klassement aan (85,098). De beste 24 turners (met een maximum van twee per land) plaatsen zich voor de meerkampfinale. De Nederlandse turners hebben geen zicht meer op toestelfinales (top-8).