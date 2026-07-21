Delphine en Claire in zuurstokroze outfits naar defilé

De Belgische prinses Delphine heeft bij het defilé op de Belgische nationale feestdag weer de aandacht getrokken met haar outfit. De buitenechtelijke dochter van koning Albert verscheen in een korte zuurstokroze jurk. Opvallend genoeg koos ook prinses Claire, de echtgenote van prins Laurent, voor een roze outfit.

Delphine stelt in een vooraf afgenomen interview met Het Laatste Nieuws dat ze de jurk eigenlijk "nog niet kort genoeg" vindt, maar zegt tegelijkertijd dat ze niet de aandacht wil weghalen bij koning Filip en koningin Mathilde. "Er is geen competitie", zegt ze. "De koningin zou zich kunnen kleden zoals ik, maar dat wordt in haar positie niet van haar verwacht."

Op Instagram dankt Delphine alle Belgische ontwerpers die de outfit speciaal voor haar maakten. "Het is een eer om jullie talent en creativiteit te dragen en ons land te vieren, terwijl ik tegelijkertijd het Belgische vakmanschap steun."

Laurent

De prinses maakt sinds enkele jaren deel uit van de Belgische koninklijke familie na een jarenlange strijd met haar biologische vader koning Albert. Vrijwel elk jaar kiest ze op de nationale feestdag voor een opvallende outfit. Vorig jaar verscheen ze in een rode leren jurk en droeg ze een hartjeszonnebril.

Vlaamse media stipten verder aan dat Laurent, de jongere broer van koning Filip, zich opvallend moeizaam voortbewoog toen hij van het paleis naar de tribune wandelde.