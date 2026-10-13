Prins William speelt cricket op The Mall in Londen

De Britse prins William heeft meegedaan met een potje cricket. Dat deed William tijdens een speciaal evenement voor de Earthshot Prize op The Mall voor Buckingham Palace.

William speelde samen met Indiase cricketspelers en onder anderen de bekende Britse radiopresentator Greg James en cricketgrootheden Joe Root, Brian Lara en Jimmy Anderson, schrijft Hello Magazine. Na afloop begroette William het publiek langs The Mall en ging hij met bezoekers op de foto.

Het cricket-evenement stond in het teken van de naderende uitreiking van de Earthshot Prize in november in de Indiase stad Mumbai. Met de jaarlijkse prijs beloont William innovatieve oplossingen voor klimaat- en milieuproblemen.