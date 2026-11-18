William en Catherine zijn hun laatste dag in India begonnen met een bezoek aan een textielschool in Mumbai. De prins en zijn vrouw kregen sjaals omgehangen en kralenarmbanden aangereikt, die ze gedurende hun hele bezoek droegen. "Het is prachtig, hartelijk dank", zei de prinses van Wales volgens Britse media, toen ze de accessoires kreeg.

De prins en prinses van Wales stelden vervolgens hun eigen artistieke vaardigheden op de proef door zich te wagen aan een schilderwerk op een doek. Daarvoor maakten ze gebruik van een hoogdruktechniek, waarin houtsnedes worden gebruikt als stencils voor de verf. "William, niet te veel druk", zei Catherine tegen haar man terwijl ze daarmee bezig waren.

Later op woensdag staat een ontmoeting met de Indiase premier Narendra Modi op het programma. William en Catherine zijn sinds maandag in India vanwege de uitreiking van de Earthshot Prize. Bij de uitreiking die dinsdag plaatsvond, werden vijf finalisten beloond met een prijs van 1 miljoen pond om duurzame initiatieven uit te breiden.