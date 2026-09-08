Tatoeëerder Henk Schiffmacher is op zoek naar iemand die zijn hele rug wil laten tatoeëren met een werk van Rembrandt. De uitgekozen kandidaat krijgt de tatoeage gratis, meldt Museum Rembrandthuis dinsdag.

Schiffmacher wil de ets De kruisafname uit 1633 op een rug aanbrengen. Op het werk is te zien hoe Jezus van het kruis wordt getild. Ook Rembrandt zelf is op de prent afgebeeld. Hij is de man die de arm van Jezus vasthoudt.

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 22 september aanmelden. Twee dagen later wordt bekendgemaakt wie zijn of haar rug beschikbaar stelt. De tatoeage wordt vervolgens tijdens meerdere afspraken gezet door tatoeëerders van Schiffmacher & Veldhoen uit Amsterdam en St. Catharina uit Antwerpen.

De actie maakt deel uit van de tweede editie van The Poor Man's Rembrandt Project, die van 26 oktober tot en met 7 november plaatsvindt in Museum Rembrandthuis. Schiffmacher richt daar met zijn team tijdelijk een tattoostudio in. Ook museumbezoekers kunnen er kleinere tatoeages naar ontwerpen van Rembrandt laten zetten. Die kosten tussen de 100 en 350 euro.