Koningspaar spreekt gedetineerden in PI Esserheem

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag in de penitentiaire inrichting Esserheem in Veenhuizen met gedetineerden gesproken over hun werk, hun toekomst en het contact met hun gezin. Ook kregen ze een rondleiding over het terrein.

De gedetineerden legden even hun werkzaamheden neer toen ze het koningspaar zagen binnenkomen. Volgens medewerkers hadden sommige gedetineerden voor het hoge bezoek zelfs hun schoenen extra gepoetst. Ook hadden ze een cadeau voor het koningspaar gemaakt, een portret van de koning en koningin van metaal.

In de werkplaatsen zagen Willem-Alexander en Máxima hoe gevangenen onder meer hout en metaal bewerken. De gedetineerden kunnen tijdens hun straf opleidingen volgen en erkende vakdiploma's halen, waarmee ze na hun vrijlating makkelijker aan het werk moeten kunnen.

Vadervleugel

Ook bezocht het koningspaar de zogenoemde vadervleugel. Willem-Alexander en Máxima spraken er met een gedetineerde, zijn vrouw en hun kinderen over hoe zij ondanks de detentie contact met elkaar proberen te houden. Vaders kunnen er bijvoorbeeld via videobellen een verhaaltje voorlezen en hun kinderen ontvangen in een speciale familiekamer.

Eerder op de dag bezochten Willem-Alexander en Máxima het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. De bezoeken zijn onderdeel van het streekbezoek van het koningspaar aan de Kop van Drenthe.