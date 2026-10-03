ISTANBUL (ANP/AFP) - Het hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie is door de rechtbank in voorlopige hechtenis genomen. Ferhat Gündoğdu zou zich schuldig hebben gemaakt aan het manipuleren van onder meer aanstellingen en benoemingen van arbiters. Zijn aanhouding houdt ook verband met het omvangrijke gokschandaal in de Turkse scheidsrechterswereld. De voetbalbond schorste een jaar geleden 149 arbiters op verdenking van illegale weddenschappen op wedstrijden.

Naast Gündoğdu zijn nog vijf anderen voorlopig vastgezet. De aanklachten zijn onder meer vervalsing van officiële documenten, misbruik van vertrouwen en onrechtmatige verkrijging van persoonsgegevens.

De Turkse justitieminister Akın Gürlek lichtte toe dat er ook huiszoekingen zijn gedaan in woningen en kantoren van de verdachten. "We zullen onverminderd doorgaan met de strijd voor een eerlijk voetbal, zodat beschuldigingen die het vertrouwen in het Turkse voetbal ondermijnen worden opgehelderd en de verantwoordelijken voor de rechter worden gebracht", stelde hij.