Het programma Het MAX Orkest keert terug op televisie. In 2027 komt er een tweede seizoen, maakte Omroep MAX-baas Jan Slagter vrijdag bekend in het NPO 1-programma Tijd voor MAX.

"We gaan een nieuw orkest samenstellen, er komen weer audities en alles erop en eraan. En wanneer dat is, dat wordt later bekendgemaakt", kondigde Slagter aan.

Vorig jaar werd het eerste MAX Orkest samengesteld. Dat bestaat uit muzikanten die vijftigplus zijn. De groep treedt nog steeds op, en op 27 september in Haarlem voor het laatst onder de naam MAX Orkest. Dat optreden wordt ook opgenomen voor televisie. Slagter hoopt dat het oude en het nieuwe MAX Orkest daarna een keer samen zullen optreden.

Of André van Duin ook het tweede seizoen van Het MAX Orkest gaat presenteren, is niet bekend. In de jury zaten Francis van Broekhuizen, Ruben Hein en Maurice Luttikhuis, die tevens de dirigent van het orkest werd.