MONACO (ANP) - Max Verstappen heeft de derde tijd gereden bij de tweede vrije training van de GP van Monaco. Net als in de eerste vrije training waren ook nu de twee Ferrari's sneller dan de 28-jarige Nederlander.

Verstappen noteerde een tijd van 1.13,194 en gaf daarmee 0,168 seconde toe op Lewis Hamilton, die de beste tijd neerzette. Hamilton bleef zijn teamgenoot Charles Leclerc 0,111 seconde voor. Leclerc had in de eerste vrije training nog de snelste tijd neergezet (1.13,978).

De Grote Prijs van Monaco is de zesde van het seizoen. Viervoudig wereldkampioen Verstappen won de race in zijn woonplaats zowel in 2021 als in 2023. Bij de Grote Prijs van Canada behaalde de Limburger twee weken geleden zijn eerste podiumplaats dit seizoen.

In de WK-stand staat Verstappen met 43 punten op plek 7. Kimi Antonelli (Mercedes) staat met 131 punten bovenaan.

De kwalificatie wordt zaterdag om 16.00 uur verreden. Zondag staat de race op het programma om 15.00 uur.