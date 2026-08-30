Hila Noorzai verlaat babybubbel met 'bitterzoet' gevoel

Hila Noorzai gaat maandag met een "bitterzoet" gevoel weer aan het werk na de geboorte van haar zoontje in mei. De presentatrice verlangt ernaar om zich weer te "mengen in het leven", schrijft ze op Instagram. "Terwijl ik hem tegelijkertijd niet wil loslaten en ik het liefst voor altijd in deze kleine bubbel wil blijven."

Daarnaast deelt de AVROTROS-presentatrice een fotoreeks van haar en haar zoontje. Daarop is te zien hoe het jonge gezin op vakantie gaat en een dierentuin bezoekt.

Noorzai en haar man verwelkomden Joah Malek op 12 mei. Het is het eerste kindje van het stel.