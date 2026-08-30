Politie: tussen 10.000 en 15.000 mensen bij paleis Oslo

De bloemenzee voor het paleis in Oslo voor de overleden koning Harald heeft zondag opnieuw duizenden belangstellenden getrokken. Op het hoogtepunt waren er tussen de 10.000 en 15.000 mensen op het Slottsplassen, zegt de politie tegen Noorse media.

"Er komen en gaan voortdurend mensen", meldde een woordvoerder aan de Noorse krant VG. "Mensen tonen respect en rouwen. De sfeer is ingetogen en mooi."

Volgens de politie waren er vrijdagavond, toen de kist met het lichaam van de overleden koning naar het paleis werd gebracht, nog meer mensen. Toen werden er zo'n 20.000 belangstellenden geteld.

Sinds donderdag bekend werd dat de gezondheidstoestand van Harald hard achteruitging, is het continu druk bij het paleis. Veel mensen laten bloemen, vlaggen, brieven of tekeningen achter. Ook branden er veel kaarsen.