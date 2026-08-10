Bij de woning van Kim Kardashian in Los Angeles is zondag een 27-jarige man aangehouden op verdenking van inbraak. Dat meldt TMZ op basis van politiebronnen. Kardashian en haar kinderen waren op dat moment niet in de woning.

De precieze toedracht is niet duidelijk. Politiebronnen zeggen tegen TMZ dat de man het huis in Hidden Hills binnendrong en dat een beveiliger hem spullen uit de woning zag meenemen. Bronnen rond Kardashian spreken dat tegen en stellen dat de verdachte het huis niet is binnengekomen. Ook zouden er vanwege een verbouwing momenteel geen spullen van Kardashian in de woning staan.

De man zou volgens Amerikaanse media ook een auto van een medewerker van Kardashian hebben gestolen waarmee hij door de buurt reed. Een beveiliger waarschuwde de politie, waarna agenten de woning omsingelden en de verdachte aanhielden. Niemand raakte gewond en bij de man werd volgens de politie geen wapen gevonden.

De woning van Kardashian wordt momenteel verbouwd. De 45-jarige realityster en haar kinderen verblijven daarom volgens TMZ al enkele maanden in een huurwoning.