Holland Zingt Hazes krijgt in 2027 twee extra concerten. Vanwege de grote vraag voegt de organisatie een extra show toe op 5 maart in Ahoy Rotterdam en op 12 maart in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Daarnaast zijn ook nieuwe namen voor de line-up bekendgemaakt. Samuel Welten en Danny de Munk staan in 2027 op het podium van Holland Zingt Hazes. De zangers traden samen met Roxeanne Hazes woensdagavond op tijdens de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in De Kuip.

Eerder werden er al concerten op 6 maart in Rotterdam Ahoy en op 13 maart in de Ziggo Dome in Amsterdam aangekondigd.