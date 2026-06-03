ROTTERDAM (ANP) - Memphis Depay is woensdag tegen Algerije aan zijn 109e wedstrijd voor het Nederlands elftal begonnen. De 32-jarige aanvaller van Corinthians verving halverwege Crysencio Summerville en kwam daarmee qua aantal interlands op gelijke hoogte met Rafael van der Vaart. Depay debuteerde in oktober 2013 in het door Oranje met 2-0 gewonnen uitduel met Turkije.

Slechts drie internationals speelden meer wedstrijden voor het Nederlands elftal dan Depay en Van der Vaart. Dat zijn Wesley Sneijder (134), Edwin van der Sar (130) en Frank de Boer (112). De top 10 wordt compleet gemaakt door Daley Blind (108), Giovanni van Bronckhorst (106), Dirk Kuijt (104), Robin van Persie (102) en Phillip Cocu (101).