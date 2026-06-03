De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf heeft schuld bekend aan drie aanklachten van lichte mishandeling, melden Amerikaanse media. De acteur werd eerder dit jaar gearresteerd nadat hij in een vechtpartij raakte tijdens het carnavalsfeest Mardi Gras in New Orleans.

Volgens zijn advocaat bekende de 39-jarige acteur schuld omdat hij "verantwoordelijkheid wilde nemen" voor zijn rol in het incident, schrijft Deadline. LaBeouf kreeg een voorwaardelijke straf en een afkickprogramma voor alcoholmisbruik opgelegd.

In haar verklaring zei LaBeoufs advocaat dat onderzoek door de lokale autoriteiten "precies heeft aangetoond wat Shia LaBeouf vanaf het begin heeft gezegd: dat dit niet meer was dan een klein handgemeen in een bar tijdens Mardi Gras." Ook zegt ze dat de acteur "ernaar uitkijkt om zich te richten op familie, werk en nieuwe creatieve projecten."