De Noorse kerk roept mensen op om tijdens de kerkdienst van zondag voor de Noorse kroonprinses Mette-Marit te bidden. "Ik hoop dat iedereen die bidt, mee wil bidden voor kroonprinses Mette-Marit", schrijft bisschop Olav Fykse Tveit in een persbericht op de website van de Noorse kerk.

"Wanneer iemand in het koningshuis ernstig ziek is, is het vanzelfsprekend dat we dit concreet meenemen in de voorbede", aldus de bisschop. Ook roept hij op om te bidden voor de naasten van de kroonprinses.

Mette-Marit lijdt al enkele jaren aan de chronische ziekte longfibrose. Zowel koning Harald als kroonprins Haakon zeiden meerdere malen dat haar toestand is verslechterd. De kroonprinses heeft sinds kort regelmatig zuurstofondersteuning nodig. Eerder meldde het hof dat zij door die aandoening een longtransplantatie moet ondergaan.