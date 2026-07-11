Holly Mae Brood vindt het verdrietig dat haar vader Herman Brood een groot deel van haar leven niet heeft kunnen meemaken. Dat vertelde de actrice en presentatrice voor de camera van Shownieuws tijdens het eerbetoon dat zaterdag werd gehouden in het Clayton Hotel Amsterdam American vanwege de 25e sterfdag van de muzikant en kunstenaar.

"Ik vind het heel verdrietig dat hij ons nooit groot heeft zien worden. Hij heeft Soy nooit ontmoet. Hij mist zo'n groot deel uit mijn leven terwijl ik denk dat hij dat allemaal fantastisch had gevonden", zei Brood. Haar partner, acteur Soy Kroon, sluit zich daarbij aan. "Ik heb hem nooit gekend en soms op hele mooie momenten in het leven is dat weleens heel raar. Dat Holly zegt: het is wel jammer dat hij dit nu niet ziet."

Op 11 juli 2001 maakte de zanger op 54-jarige leeftijd een einde aan zijn leven door van het Hilton Hotel in Amsterdam te springen. Familie, vrienden en genodigden brachten zaterdag tijdens het intieme eerbetoon om 13.27 uur, het exacte tijdstip van zijn overlijden, een toost uit op het leven van de artiest.