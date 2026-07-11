NEW YORK (ANP/DPA) - Voorzitter Gianni Infantino van wereldbond FIFA kan zich een verdere uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen goed voorstellen en zegt dat het idee na dit toernooi "zeker" overwogen moet worden. "De hele wereld moet kunnen dromen van het WK, niet alleen Europa en Zuid-Amerika," zei Infantino tegen de Zwitserse website Blue Sport.

Het WK van 2026 (in de Verenigde Staten, Canada en Mexico) is het eerste met 48 deelnemende landen. Een uitbreiding naar 64 landen zou betekenen dat er 128 wedstrijden moeten worden afgewerkt, 24 meer dan de 104 op het lopende WK.

"De uitbreiding is een enorm succes", trok de 56-jarige FIFA-baas al een positieve conclusie. "Je kunt zien dat de kwaliteit van de teams over het algemeen extreem goed is en wereldwijd steeds beter wordt."

Het volgende WK is in 2030 en wordt georganiseerd door Spanje, Portugal en Marokko. Er worden ook wedstrijden gespeeld in Argentinië, Uruguay en Paraguay. In Zuid-Amerika is het idee van 64 teams al eens geopperd.