Hollywoodacteurs opgepakt bij protesten tegen Netanyahu

Bekende Hollywoodsterren die donderdag meededen aan een protest in New York tegen de komst van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn opgepakt door de politie. Onder de honderden gearresteerden bevinden zich actrices Susan Sarandon, Hannah Einbinder, Cynthia Nixon en stand-upcomedian Caleb Hearon, melden meerdere Amerikaanse media.

Op beelden is te zien hoe zij met handboeien worden meegenomen door de politie. Het protest was voorafgaand aan de toespraak van Netanyahu tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Sarandon en Einbinder spreken zich al langer uit tegen de oorlog in Gaza. Zo vertelde Sarandon onlangs nog tijdens het filmfestival van Venetië dat ze door haar uitgesproken steun aan de Palestijnen filmrollen is misgelopen. Einbinder steunde recentelijk nog haar collega-acteur Mark Ruffalo. Hij kwam onder vuur te liggen toen hij kritiek uitte op softwarebedrijf Oracle, dat het Israëlische leger zou hebben geholpen met vergeldingsaanvallen in Gaza. Oracle is opgericht door Larry Ellison, de vader van Paramount-baas David Ellison. In een reactie noemde Paramount de uitlatingen van de acteur en het delen van de video "antisemitisch". Ook riep Einbinder op tot sancties tegen Israël.

Netanyahu sprak donderdag de Algemene Vergadering van de VN toe en sprak daar onder meer over de oorlog met Iran. Op beelden was te zien dat aan het begin van zijn speech tientallen diplomaten de zaal verlieten als protest tegen onder meer de oorlog in Gaza.