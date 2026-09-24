Oranje begint tijdperk onder bondscoach Xavi met laat gelijkspel

AMSTERDAM (ANP) - Xavi Hernández is zijn periode als bondscoach van het Nederlands elftal met een gelijkspel begonnen. De Spanjaard zag zijn elftal in de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League kort voor tijd gelijkmaken. Cody Gakpo scoorde in de blessuretijd na een fraaie voorzet van invaller Ruben van Bommel: 1-1. Een tegenvaller voor Oranje was het in de eerste helft geblesseerd uitvallen van spits Brian Brobbey.

Xavi besloot bij zijn debuut grotendeels vast te houden aan de selectie waar zijn voorganger Ronald Koeman mee werkte. Ook de eerste basisopstelling van de Spanjaard week weinig af van die van Oranje op het voorbije WK. In vergelijking met de na strafschoppen verloren zestiende finale tegen Marokko was het elftal op twee posities aangepast. Tijjani Reijnders en Quinten Timber namen de plaatsen in van Nathan Aké en de geblesseerde Frenkie de Jong. Oranje voetbalde, zoals Xavi bij zijn presentatie al had aangegeven, in een 4-3-3-formatie.

Na het voor Oranje teleurstellend verlopen WK, hoopt de KNVB dat Xavi voor nieuw elan zorgt. De voormalig international werd op de twee grote schermen in de Johan Cruijff ArenA op een verwachtingsvolle manier geïntroduceerd, onder meer met enkele uitspraken uit zijn eerste persconferenties in Zeist.

Onwenning

De beginfase tegen Duitsland verliep nog wat onwennig voor het Nederlands elftal, dat het initiatief na tien minuten meer naar zich toetrok. Virgil van Dijk kopte Oranje kort daarna uit een hoekschop op voorsprong, maar die treffer werd afgekeurd omdat Brobbey doelman Marc ter Stegen hinderde.

Oranje behield daarna het veldoverwicht. Doelman Bart Verbruggen moest na ruim een half uur voor het eerst in actie komen bij een schot in de korte hoek van Younes Ebnoutalib, die de geblesseerd uitgevallen Kai Havertz verving.

Voorzet Van Bommel

Ook Oranje raakte een belangrijke speler kwijt. Brobbey ging in de 32e minuut naar de grond met vermoedelijk een spierblessure. Duitsland voetbalde, tot onvrede van Oranje, door en scoorde via Felix Nmecha: 0-1. Mexx Meerdink verving Brobbey en maakte daarmee zijn debuut als international.

Meerdink kreeg halverwege de tweede helft een enorme mogelijkheid op de gelijkmaker. De spits van AZ werkte de bal, na een harde voorzet vanaf rechts, voor een leeg doel net naast. Oranje drong in de slotfase aan en kwam verdiend langszij. Na een fraaie voorzet van de ingevallen debutant Ruben van Bommel zorgde Gakpo in de 92e minuut voor de 1-1.