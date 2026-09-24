Oranje speelt gelijk tegen Duitsland bij debuut bondscoach Xavi

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlands elftal heeft donderdag tijdens het debuut van bondscoach Xavi Hernández met 1-1 gelijkgespeeld tegen Duitsland. Felix Nmecha maakte het doelpunt voor het elftal van Jürgen Klopp. Cody Gakpo zorgde in de blessuretijd voor de gelijkmaker. De wedstrijd in de Nations League werd in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA gespeeld. Nederland speelt zondag uit tegen Servië.

Een doelpunt van Virgil van Dijk werd na ingrijpen van de VAR in de dertiende minuut afgekeurd vanwege een overtreding van Brian Brobbey op doelman Marc ter Stegen.

Duitsland kwam in de 32e minuut op voorsprong door een doelpunt van Nmecha, die van dichtbij raak schoot. De Duitsers wekten de woede van de spelers van Oranje omdat ze doorspeelden terwijl Brobbey met een blessure op de grond lag. Brobbey werd vervangen door Mexx Meerdink, die zijn debuut maakte in Oranje.

Gakpo maakte in de 92e minuut gelijk met een volley op aangeven van de ingevallen debutant Ruben van Bommel.