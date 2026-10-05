Macklemore heeft op Instagram gereageerd op het pro-Palestijnse statement van Zach Bryan tijdens diens optreden in het Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts. De rapper deelt maandag een foto van Bryan en zijn band en citeert daarbij zangeres Nina Simone: "De plicht van een artiest is, wat mij betreft, om de tijd waarin hij leeft te weerspiegelen."

Bryan droeg tijdens zijn optreden een shirt met de tekst "Free Palestine". Drummer Nate Head droeg een shirt met de naam Hind Rajab, het Palestijnse meisje dat in 2024 op 5-jarige leeftijd om het leven kwam in Gaza.

Macklemore spreekt zich al langer uit voor de Palestijnen. Hij bracht in 2024 het nummer Hind's Hall uit, dat hij vernoemde naar Hind Rajab.

Vorige maand ontstond ophef over een gepland optreden van Macklemore als voorprogramma van Ed Sheeran in het Gillette Stadium. De rapper werd uiteindelijk van de show gehaald nadat stadioneigenaar Robert Kraft bezwaar had gemaakt tegen zijn komst vanwege eerdere uitspraken van Macklemore over Israël.