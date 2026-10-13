In Hongkong stonden dinsdag honderden mensen in de rij om een werk van Vincent van Gogh te zien bij een vestiging van veilinghuis Sotheby's. Het schilderij Châtaigniers en fleurs (Kastanjebomen in bloei) is al zestig jaar niet meer publiekelijk vertoond.

Sommige bezoekers reisden urenlang om het schilderij met hun eigen ogen te kunnen zien. Het werk wordt op 18 november geveild bij Sotheby's in New York. Het veilinghuis verwacht een opbrengst van zo'n 180 miljoen dollar (ruim 160 miljoen euro), wat een nieuw veilingrecord zou zijn voor een schilderij van Van Gogh.

Van Gogh schilderde het werk in Auvers-sur-Oise in mei 1890, twee maanden voor zijn dood. Zijn werken uit die periode komen maar zelden op de markt. Sinds 1975 was het schilderij in handen van de Argentijnse verzamelaarsfamilie Blaquier.