TOTO komt in 2027 terug naar Nederland voor een optreden tijdens de 50th Anniversary Tour. Dat heeft concertorganisator MOJO dinsdag bekendgemaakt. De Amerikaanse band staat op 3 juli in Stadspark Groningen.

Tot nu toe heeft de band, onder meer bekend van zijn grote hit Africa, pas op twee andere plekken een optreden gepland staan, beide in Japan. "Al vanaf het begin van onze carrière heeft Nederland Toto gesteund", licht gitarist en zanger Steve Lukather de keuze toe. "Nederland was het eerste land dat Hold The Line naar de nummer 1-positie bracht. Sindsdien is Nederland een geweldige plek voor Toto geweest - jaar na jaar, al een halve eeuw lang." De band kwam in 1977 voor het eerst samen, toen ook al met Lukather als gitarist.

"Ik kan niet wachten om een fantastische show te brengen met Joe, mezelf en een band van muzikanten van wereldklasse", gaat de muzikant verder, verwijzend naar zanger Joseph Williams. Hij verwacht dat 3 juli "een geweldige dag" wordt. De kaartverkoop voor het optreden start vrijdag 16 oktober.

De groep was in februari 2025 voor het laatst in Nederland voor een optreden in de GelreDome in Arnhem.