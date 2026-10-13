ZEIST (ANP) - Nigel de Jong blijft directeur topvoetbal van de KNVB. De oud-voetballer heeft zijn verbintenis met vier jaar verlengd. Zijn nieuwe contract gaat op 1 januari, zo meldt de KNVB.

De voetbalbond maakte de contractverlenging van de 41-jarige De Jong eind vorige maand al intern bekend. De KNVB communiceert normaal gesproken alleen aanstellingen en geen contractverlengingen van directieleden, maar treedt nu toch naar buiten, omdat er onduidelijkheid over de toekomst van de geboren Amsterdammer bestaat.

De Jong werd in januari 2023 aangesteld als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Ook toen kreeg de voormalig middenvelder een vierjarig contract.

De Jong liet voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico al weten dat hij nog niet klaar is bij de KNVB. "We hebben met elkaar een goede weg ingezet en daar wil ik graag op verder bouwen", laat hij nu via de voetbalbond weten. "Uiteindelijk doen we het samen, met één gezamenlijk doel: het Nederlands voetbal iedere dag beter maken."