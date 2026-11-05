Hannah Hoekstra speelt de hoofdrol in de nieuwe EO-dramaserie De Camino. De vijfdelige reeks is gebaseerd op de gelijknamige roman van Anya Niewierra. De opnames vinden dit najaar plaats in onder andere Frankrijk, Kroatië, België en Nederland, heeft de omroep donderdag bekendgemaakt.

De Camino gaat over een vrouw, Lotte Bonnet, die dezelfde pelgrimstocht als haar overleden man aflegt. Ze hoopt te begrijpen wat er tijdens zijn tocht is gebeurd. Volgens EO-eindredacteur Arnoud Bruinier is Hoekstra "de ideale actrice" in de rol van Lotte. Volgens hem heeft ze "een bijzonder talent om complexe personages dicht bij de kijker te brengen".

Lex Passchier en Roos Ouwehand, die eerder samenwerkten aan Oogappels, schreven het scenario. Norbert ter Hall is verantwoordelijk voor de regie. De serie is naar verwachting eind 2027 op NPO Start te zien.