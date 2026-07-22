Braziliaans international Casemiro naar Inter Miami

MIAMI (ANP) - Casemiro vervolgt zijn voetballoopbaan in de Amerikaanse competitie. De 34-jarige Braziliaanse international heeft een contract voor een jaar getekend bij de club waar onder anderen Lionel Messi voetbalt.

Casemiro speelde de voorbije vier seizoenen bij Manchester United, waar hij vorige maand transfervrij mocht vertrekken. Op het WK werd Casemiro met Brazilië in de achtste finales uitgeschakeld door Noorwegen.

"De komst van Casemiro weerspiegelt de visie en ambitie die Inter Miami kenmerken. We nemen nooit genoegen met minder", zegt Jorge Mas, mede-eigenaar van Inter Miami. "We streven er altijd naar om te groeien, te verbeteren en onze standaarden elk seizoen te verhogen. We hebben een internationale club opgebouwd met de visie om niet alleen de beste club van de Verenigde Staten te worden, maar ook een wereldwijde maatstaf."

Casemiro kwam eerder acht jaar voor Real Madrid uit. Met de Spanjaarden won hij vijf keer de Champions League.