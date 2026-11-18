Het is nog niet zeker of er een vervolg komt op How the Grinch Stole Christmas, waarschuwt regisseur Ron Howard. Hij zegt tegen PEOPLE dat er een "geweldig script" moet zijn, willen hij en acteur Jim Carrey doorgaan met het vervolg. "En op dit moment hebben we nog niet eens een script."

Wel bevestigde Howard dat Imagine Entertainment aan de film werkt. Ook zegt de 72-jarige filmmaker dat er goede schrijvers meewerken aan het project. "Ik ben dus erg tevreden met het materiaal waar we mee werken", aldus Howard over de schrijvers. "Maar ik wil geen belofte doen dat het er ook daadwerkelijk komt."

Hij en Carrey aarzelen naar eigen zeggen omdat ze zo trots zijn op de eerste film. "Het feit dat de film in veel gezinnen een traditie is geworden, betekent heel veel voor ons allemaal, en voor Jim en mij in het bijzonder." How the Grinch Stole Christmas werd in 2000 uitgebracht, maar nog steeds is de film rond de feestdagen een van de meest bekeken kerstfilms op streamingdiensten.

Mocht er uiteindelijk gefilmd worden, hoopt Howard wel dat de 64-jarige Carrey het als Grinch makkelijker krijgt dan in 2000. "Hij vond de contactlenzen en een deel van de make-up letterlijk benauwend", blikt de regisseur terug. "Er waren momenten waarop hij letterlijk in een papieren zak ademde omdat hij tussen de opnames door een paniekaanval had, maar hij ging gewoon door."