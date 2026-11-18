ZEIST (ANP) - Directeur topvoetbal Nigel de Jong van de KNVB vindt de 5-0-nederlaag van Oranje in de Nations League tegen Duitsland van maandag "onacceptabel". Dat schreef de oud-voetballer op sociale media.

"Wat begon als een geweldige week, eindigde in een debacle", zei De Jong over de duels met Griekenland (7-0-zege) en Duitsland. "Dat het contrast tussen de twee wedstrijden zo groot was, is onacceptabel. Dat ik teleurgesteld ben, is een understatement. Het positieve is dat we door zijn naar de laatste acht van de Nations League. Tijd genoeg om te evalueren, de goede keuzes voor het team te maken en ons te herpakken in maart."

De loting voor de kwartfinales van de Nations League is vrijdag.