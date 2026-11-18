MADRID (ANP) - Voetbalster Lineth Beerensteyn heeft voor het derde Champions League-duel op rij gescoord bij Real Madrid. De aanvalster van Oranje opende in het thuisduel met Internazionale na een klein halfuur de score met een intikker. Het duel eindigde in een 3-1-zege voor de Spaanse club, waar Oranje-internationals Lotte Keukelaar en Janou Levels in de tweede helft invielen.

Beerensteyn scoorde afgelopen weken ook al tegen Paris FC (3-0) en Bayern München (2-2) in de Champions League. Real Madrid staat na vijf duels op 9 punten in de competitiefase, Inter op 4.

Aanvoerster Kerstin Casparij won met Manchester City het uitduel met BK Häcken met 0-2. Vivianne Miedema kreeg rust nadat ze afgelopen weekend na maanden blessureleed haar rentree had gemaakt.

Het Nederlands elftal begint volgende week in Zeist aan de voorbereiding op de WK-kwalificatieduels met Slovenië van begin volgende maand. Bondscoach Arjan Veurink maakt vrijdag zijn selectie bekend.