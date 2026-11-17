Clavis Uitgeverij, die de Nederlandse vertalingen van de kinderboeken van komiek David Walliams uitgeeft, is in overleg met de oorspronkelijke Britse uitgever of het werk mogelijk uit de handel moet worden genomen. Dat laat Clavis dinsdag weten na vragen van het ANP. De Britse komiek is recent door meerdere vrouwen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

"De recente beschuldigingen aan het adres van David Walliams zijn zorgwekkend", meldt een woordvoerder van Clavis. "Ze bevatten voor ons nieuwe elementen. Elke vorm van grooming staat mijlenver af van de waarden waar wij als kinderboekenuitgeverij voor staan. We zijn nu in overleg met de oorspronkelijke uitgever, HarperCollins UK."

Over de uitkomst van deze gesprekken kan Clavis nog niets zeggen. HarperCollins liet eerder weten dat het de Engelstalige uitgaves van Walliams "geleidelijk gaat uitfaseren".

De 55-jarige Brit is ook bekend als acteur in de tv-serie Little Britain. Als schrijver bracht hij ruim twintig kinderboeken uit, waarvan er wereldwijd tientallen miljoenen zijn verkocht.