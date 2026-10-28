IJsland en Hongarije definitief ook niet naar songfestival 2027

In navolging van Nederland doen ook IJsland en Hongarije definitief niet mee aan de komende editie van het Eurovisie Songfestival. De organiserende European Broadcasting Union (EBU) publiceerde woensdag de definitieve lijst met de 36 deelnemende landen en omroepen.

IJsland was dit jaar ook afwezig en had al eerder aangegeven volgend jaar ook niet te willen gaan vanwege de deelname van Israël. De laatste deelname van Hongarije aan het songfestival was in 2019. De nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar liet eerder dit jaar weten een terugkeer naar het evenement te onderzoeken.

Spanje en Slovenië, die eerder al aangaven het evenement net als dit jaar weer te willen boycotten, hebben van de EBU tot december gekregen om hun deelname of terugtrekking definitief te maken. Ierland gaf eerder al aan dat het volgend jaar opnieuw niet mee zou doen aan het Eurovisie Songfestival. Het land zendt het evenement volgend jaar ook niet uit, Nederland doet dat wel via de NOS.

Het songfestival vindt volgend jaar plaats van 11 tot en met 15 mei in de Bulgaarse stad Burgas. Canada doet dan voor het eerst mee en Noord-Macedonië maakt na vier jaar een comeback op het muziekevenement.