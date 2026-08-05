TRABZON (ANP) - Een transfer van Mohamed Salah van Liverpool naar Trabzonspor is aanstaande. Zo blijkt uit de uitingen van de Turkse voetbalclub op sociale media. Hoewel de transfer nog niet officieel rond is, deelde Trabzonspor beelden van de Egyptenaar in een vliegtuig in een shirt van de club.

"Trabzon, zijn jullie er klaar voor", zegt de aanvaller zelf in een korte videoboodschap aan de fans van de club.

De 34-jarige Salah speelde de afgelopen negen seizoenen voor Liverpool, waarmee hij de Champions League en twee keer de Premier League won. Op het WK werd hij met Egypte uitgeschakeld door Argentinië in de achtste finales.

Trabzonspor werd afgelopen seizoen derde in de Turkse competitie en speelt binnenkort play-offs om een plek in de Europa League.