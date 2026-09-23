Ilse DeLange niet naar songfestival om volle agenda

Het onafhankelijke NPO-team dat zich binnenkort gaat buigen over de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, hoeft Ilse DeLange niet te benaderen. De zangeres, die er in het verleden nooit een geheim van maakte graag nog eens deel te nemen, is volgend jaar niet in de gelegenheid. "Ik kan gewoon echt niet, mijn agenda is vol", zei ze in de NPO 1-talkshow Eva.

Als dat niet het geval zou zijn, zou DeLange overigens niet weten of ze geïnteresseerd zou zijn. "Waar ik voorheen echt volmondig ja zou zeggen, want muziek staat voor verbinding en dat wil ik uitdragen, ben ik nu toch wel aan het twijfelen gebracht", verwees ze naar het aanhoudende rumoer achter de schermen van het evenement. "Eerlijk is eerlijk, en dat vind ik heel jammer. Het doet me oprecht wat om dat te zeggen."

Showbizzdeskundige Maurice Wijnen suggereerde in de uitzending dat de NPO voor een artiest moet gaan die het songfestival al eens eerder heeft meegemaakt, omdat diegene dan al zou weten wat hem of haar te wachten staat. Behalve DeLange noemde hij namen als Anouk, Waylon en Douwe Bob.

De meest genoemde naam als mogelijke songfestivalinzending is al maanden Davina Michelle. De NPO wilde eerder woensdag niet ingaan op mogelijke kandidaten.