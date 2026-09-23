Klopp: Nederland ideale tegenstander voor debuut bij Duitsland

AMSTERDAM (ANP) - Nederland is voor Jürgen Klopp de ideale tegenstander bij zijn debuut als bondscoach van het Duitse nationale elftal. Dat zei de 59-jarige trainer woensdag tijdens een persconferentie in aanloop naar de Nations League-wedstrijd van donderdag.

"Ik zou echt niet weten tegen wie ik liever zou willen spelen", zei Klopp. "Een ijzersterke tegenstander, een nieuwe trainer." Daarmee refereerde hij aan Xavi Hernández, die als bondscoach van Nederland ook zijn debuut zal maken. "Ik ken meer spelers van Nederland persoonlijk dan Xavi", zei de Duitse bondscoach, die bij Liverpool met onder anderen Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo werkte. "Of dat een voordeel is weet ik niet. Maar het is in ieder geval een feit."

Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann als trainer van Die Mannschaft. Op het WK verloor Duitsland afgelopen zomer in de zestiende finales na strafschoppen van Paraguay. Na het duel met Oranje speelt Duitsland deze interlandperiode twee keer tegen Griekenland en een keer tegen Servië.