NTR gaat niet in op speculaties over nieuwe Sint

De NTR gaat niet in op de geruchten rondom de nieuwe Sinterklaas. Het Instagramkanaal Sinttalk zegt woensdagavond met 95 procent zekerheid te weten dat Ramsey Nasr de opvolger is van Stefan de Walle als de goedheiligman in het Sinterklaasjournaal en de landelijke intocht.

De omroep laat desgevraagd aan het ANP weten op "geen enkele naam" te reageren. Eerder maakte de NTR bekend dat de nieuwe Sint op 9 november in de eerste uitzending van het Sinterklaasjournaal te zien is. Matthijs Jansen van Sinttalk meldt het nieuws op basis van anonieme bronnen die hij Fluisterpieten noemt. De 52-jarige Nasr is bij het grote publiek vooral bekend van zijn rol als Erik in de serie Oogappels.

Sinttalk was vorige week woensdag een van de eersten die signaleerde dat De Walle na vijftien jaar zou stoppen bij het Sinterklaasjournaal. Later die dag bevestigde NTR het nieuws. Jansen noemde toen Daan Schuurmans als mogelijke opvolger, maar de acteur heeft de geruchten sindsdien ontkend. Tina Nijnkamp suggereerde eerder dat Kasper van Kooten of Mark van Eeuwen de nieuwe Sint zou zijn.