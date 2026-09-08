MADRID (ANP/RTR) - De Spaanse voetbalbond (RFEF) heeft een akkoord gesloten ter ondersteuning van vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwelijke spelers en scheidsrechters. De bond presenteerde de maatregel dinsdag als een nieuwe manier om vrouwen in het topvoetbal meer vrijheid te geven om te beslissen of en wanneer ze moeder willen worden.

De overeenkomst is gesloten met de Tambre-kliniek, die de voetbalsters en scheidsrechters toegang biedt tot behandelingen zoals in-vitrofertilisatie en het invriezen van eicellen. In-vitrofertilisatie (ivf) is een vruchtbaarheidsbehandeling waarbij de bevruchting buiten het lichaam plaatsvindt. De Spaanse voetbalbond spreekt van een baanbrekende stap voor de vrouwensport in Spanje.

De Spaanse internationals Olga Carmona en Patri Guijarro waren aanwezig bij de aankondiging. Ze verwelkomden de overeenkomst als een belangrijk hulpmiddel voor speelsters om de eisen van professionele sport en hun privéleven te combineren. "We hebben nu een extra optie om te bepalen hoe en wanneer we moeder willen worden", aldus Carmona.