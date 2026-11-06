ALKMAAR (ANP) - AZ miste volgens trainer Leeroy Echteld volwassenheid in de eerste helft van het Europa League-duel tegen Juventus. Bij rust stonden de Alkmaarders met 2-0 achter, na een sterke tweede helft kwam AZ terug tot 2-1. "Wat je merkt is dat zij echt als een volwassen ploeg op het veld staan", zei Echteld na de wedstrijd.

"Tijdens de wedstrijd voel je van oké, er moet een tandje of twee bij", aldus de trainer van AZ. "Op een gegeven moment kunnen we dat en dan zie je dat we dus ook gewoon partij kunnen geven." Hij wijt de mindere eerste helft aan "naïviteit" van zijn elftal. "Op het moment dat zij onder druk komen te staan op hun eigen helft schieten ze de bal gewoon weg, en wij proberen het voetballend op te lossen en dat wordt genadeloos afgestraft op dat moment."

AZ speelde een sterke tweede helft en werd mede dankzij invallers Kees Smit en Elijah Dijkstra gevaarlijk. "Ja die vielen goed in", zei Echteld onderkoeld. "Maar ik vind niet dat het pas op het einde echt veranderde. Ik vind dat we de tweede helft prima hebben gespeeld. Tuurlijk, met de wissels erbij breekt de wedstrijd wat meer open en krijg je wat meer energie van die jongens."

AZ dacht in de blessuretijd zelfs op gelijke hoogte te komen via Mees de Wit, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel van Mexx Meerdink eerder in de aanval. Na vier speelronden in competitiefase van de Europa League heeft AZ 6 punten en staat het veertiende. Juventus is nog ongeslagen met 10 punten en staat vijfde.