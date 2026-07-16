Brits hof steunt Engelse voetbalploeg na WK-nederlaag

Het Britse hof heeft het Engelse nationale voetbalteam een hart onder de riem gestoken na de uitschakeling op het WK. "Hoewel jullie, de Three Lions, vandaag misschien jullie wonden likken, blijven jullie de trots van een hele natie - en zullen jullie weer opstaan", schrijft Buckingham Palace op Instagram.

De voetbalploeg verloor woensdagavond met 2-1 van Argentinië in de halve finale. Prins William bedankte nadien "iedereen op en naast het veld voor een geweldig toernooi". "Engeland, jullie hebben alles gegeven en we zijn allemaal zo trots op jullie", schreef de troonopvolger op Instagram.