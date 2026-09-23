De musical Belle en het Beest keert in 2027 terug in Nederlandse theaters, zo laat producent Van Hoorne Studios woensdag weten. Sita Vermeulen en Marcel Visscher spelen de hoofdrollen. De rest van de cast wordt op een later moment bekendgemaakt.

Belle en het Beest was eerder in het theaterseizoen 2021-2022 te zien. De voorstelling won toen de Musical Award voor Beste Familiemusical. Volgens de producent wordt het sprookje in "een eigentijds jasje gestoken". Ook worden het script, de muziek, kostuums en het decor vernieuwd.

Van Hoorne Studios produceerde eerder musicals als De Kleine Zeemeermin en Assepoester.