Sosha Duysker vindt plek in de Schatkamer 'een eer'

Presentatrice Sosha Duysker vindt het "een eer" dat ze is opgenomen in de nieuwe online Schatkamer van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. Via het platform krijgen Nederlanders voortaan gratis toegang tot ruim 700.000 oude radio- en televisieprogramma's. "Ik vind het waanzinnig dat iedereen in Nederland nu toegang heeft tot al die content en programma's", vertelde Duysker dinsdag na de lancering tegen het ANP.

De presentatrice, onder meer bekend van Keuringsdienst van Waarde en Waku Waku, zegt niet van plan te zijn haar eigen televisieoptredens terug te kijken. Maar dat beelden van haarzelf worden bewaard in het archief, vindt Duysker geen probleem. "Wat ik op televisie gedaan heb mag lekker uitgezonden worden en bewaard blijven in het archief. Ik ben daar trots op."

Zelf is Duysker vooral van plan oude afleveringen van Sesamstraat terug te kijken, met name fragmenten van actrice Gerda Havertong. "Zij heeft mij heel erg gevormd. Door wat zij deed op televisie dacht ik als kind: dat zou ik ook kunnen, omdat zij ook een vrouw van kleur is en op mij lijkt."

Volgens de presentatrice is representatie op televisie belangrijk. "Ik hoop datzelfde voorbeeld te geven aan kinderen die nu opgroeien. Als kind hoor je te denken dat the sky is the limit. En dat is ook zo. Maar als je kijkt naar de Nederlandse grootheden in het archief, zitten daar niet veel mensen van kleur tussen. Dat moet anders."