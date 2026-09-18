Nieuwe Franse bondscoach Zidane selecteert vijf debutanten

PARIJS (ANP/AFP) - De nieuwe Franse voetbalbondscoach Zinédine Zidane heeft vijf debutanten opgeroepen voor zijn eerste interlandperiode. Doelman Guillaume Restes (Toulouse), verdedigers Jérémy Jacquet (Liverpool) en Andy Diouf (Internazionale), middenvelder Lucas Da Cunha (Como) en aanvaller Estéban Lepaul (Rennes) zitten voor het eerst bij de selectie.

"Het is hard werken geweest sinds mijn aanstelling op 28 juli", zei Zidane vrijdag tijdens een persconferentie in aanloop naar de Nations League-wedstrijden tegen Turkije (25 september), België (28 september), Italië (2 oktober) en opnieuw België (5 oktober). De oud-middenvelder koos voor een vrij krappe groep van 23 spelers. "Ik wilde gewoon deze twintig veldspelers en drie keepers selecteren", zei hij daarover. William Saliba en Theo Hernández ontbreken door blessures.

Zidane is de opvolger van Didier Deschamps. Onder diens leiding eindigde Frankrijk op het voorbije WK als vierde.