Feyenoord met Targhalline en Watanabe naar Heerenveen

ROTTERDAM (ANP) - Trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat Oussama Targhalline zondag met Feyenoord de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen kan spelen. "Hij was een beetje ziek, maar heeft wel individueel kunnen trainen", zei hij op een persconferentie in De Kuip. "Ik verwacht dat hij erbij kan zijn."

Tsuyoshi Watanabe is ook weer fit. De centrale verdediger had dinsdag geen basisplaats in het verloren duel met Internazionale (0-3) in de Champions League omdat hij niet helemaal fris was. "Maar hij is nu inzetbaar", zei Van Bronckhorst voordat hij erkende dat Feyenoord het lastig heeft in de Champions League. "We hebben na vier wedstrijden 3 punten. Dat is niet voldoende. Maar de Champions League is ook het hoogste niveau. In de Eredivisie staan we wel bovenaan."

Feyenoord heeft 1 punt meer dan Ajax. PSV en FC Twente volgen op 2 punten. De club uit Rotterdam is al vier duels in verschillende competities op rij zonder zege. Doelman Tjark Ernst krijgt veel kritiek omdat hij slecht reageert op afstandsschoten. "Ik zeg niet dat ik die kritiek onterecht vind", zei Van Bronckhorst. "Maar er gaat soms ook iets aan vooraf. Dat hoor je nergens. Tegen Inter hebben we slecht verdedigd. Javi López stond verkeerd te dekken en bij die derde goal laten we iemand 25 meter lopen. We moeten ook voorkomen dat de tegenstander kan schieten. We hebben een jonge ploeg en ik ben hier om spelers te ontwikkelen. Ernst moet zich ontwikkelen maar dat geldt ook voor zijn ploeggenoten."