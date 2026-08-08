Isla Fisher merkte na haar scheiding van Sacha Baron Cohen dat ze veel sterker was dan ze had verwacht. Dat vertelde de Australische actrice in een gesprek met E! News. Fisher en Cohen gingen in 2023 uit elkaar na een huwelijk van dertien jaar.

"Ik ben veel sterker dan ik dacht", liet de 50-jarige actrice weten op de première van haar nieuwe film Spa Weekend. "En ik zou zeggen dat mijn vriendschappen, met name mijn vrouwelijke vriendschappen, echt een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontdekken of herwinnen van die kracht." Fisher benadrukt zich daardoor "ontzettend dankbaar" te voelen.

De twee acteurs ontmoetten elkaar voor het eerst begin jaren 2000 en trouwden in 2010 in Parijs. Samen hebben ze drie kinderen.

In Spa Weekend gaan drie jeugdvriendinnen naar een luxe kuuroord, maar de rust verdwijnt snel wanneer hun chaotische vriendin Mel (Fisher) onverwachts opduikt. Naast de Australische actrice maken ook Leslie Mann, Anna Faris en Michelle Buteau deel uit van de cast.