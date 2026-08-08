LUXEMBURG-STAD (ANP) - De voetbalsters van PSV hebben de derde en laatste voorronde van de Champions League bereikt. In Luxemburg versloeg de ploeg van trainer Kasper Kurland HJK Helsinki in de tweede ronde met 3-1, dankzij drie treffers van Liz Rijsbergen.

Voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League wacht in de laatste ronde een dubbele ontmoeting met een nog te bepalen tegenstander. Het eerste duel vindt plaats op 26 augustus, waarna op 2 september het beslissende duel volgt.

Komende dinsdag wordt de tegenstander via een loting met achttien teams bekend. De negen winnaars plaatsen zich direct voor het Champions League-hoofdtoernooi. De negen verliezers stromen door naar de tweede voorronde van de Europa Cup.

Ajax speelt later op zaterdag nog tegen het Schotse Rangers FC voor een plek in de derde voorronde van de Champions League.