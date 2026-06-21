Italiaans modemerk Moschino benoemt nieuwe creatief directeuren

Het Italiaanse modemerk Moschino heeft per direct twee nieuwe creatief directeuren benoemd. Loris Messina en Simone Rizzo volgen Adrian Appiolaza op, heeft moederbedrijf Aeffe zondag bekendgemaakt.

Appiolaza, die in 2024 werd aangetrokken als creatief directeur van het luxemerk, verliet het bedrijf afgelopen vrijdag. Messina en Rizzo maken in september tijdens de Milan Fashion Week hun debuut voor Moschino. De twee Milanese ontwerpers hebben volgens de voorzitter van Aeffe een "eigentijdse creatieve visie". Het duo richtte in 2014 al het merk Sunnei op.

Moschino staat bekend om zijn kleding en accessoires, vaak met opvallende ontwerpen.