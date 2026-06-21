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Brits koningshuis herdenkt prins Philip op Vaderdag

21 jun , 13:11Koningshuis
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Het Britse koningshuis heeft zondag op Vaderdag stilgestaan bij de overleden vader Philip. Op Instagram deelde het hof een foto van koning Charles met zijn vader, die in 2021 op 99-jarige leeftijd overleed.
"Vandaag vieren we alle vaders, en denken we aan degenen die wensten dat ze vandaag bij hun vader konden zijn", luidt het bijschrift. Op de foto staan Charles en Philip naast elkaar in uniform van de Britse luchtmacht.
Het beeld werd gemaakt in augustus 1971, toen Charles zijn vliegbrevet behaalde op luchtmachtbasis RAF Cranwell.

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