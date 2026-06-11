Jaap Reesema presenteert het nieuwe muziekprogramma Sing With Me, dat dit najaar te zien is op SBS6. Dat heeft de zender donderdag bekendgemaakt. In het programma krijgen onbekende zangers de kans om samen op te treden met artiesten als Yves Berendse, Davina Michelle, Nick Schilder en Waylon.

Voor Reesema betekent de presentatieklus een nieuwe uitdaging. "Ik ben groot fan van dit soort grote muzikale shows. Juist omdat ik weet hoe het voelt om daar te staan, vind ik het extra leuk om nu de talenten te begeleiden", zegt de zanger.

In het programma treden onbekende zangers op voor de vier artiesten. Als een artiest enthousiast genoeg is, staat die op om mee te zingen. Uiteindelijk kiezen de artiesten twee talenten met wie ze de finale ingaan. De kijker beslist welk duo wint.